Colpo alla “Bartolozzi“. Ladri rubano le macchinette: "La zona è troppo buia"

Il caso vuole che le luci interne della ditta fossero accese, facendo desistere i ladri. I quali però non ci hanno pensato due volte a portarsi via due macchinette piene di snack e bevande oltre a qualche spicciolo. Non un furto qualsiasi: l’ennesimo dalle parti della nota ditta di calcestruzzi “Bartolozzi“ di Montiscendi, a due passi dal Lago di Porta. Complessivamente il dano ammonta a un migliaio di euro, ma i titolari sono piuttosto esausti da una situazione che secondo loro favorisce i malviventi essendo la zona defilata rispetto ai centri abitati e scarsamente illuminata.

Il “colpo“ è stato messo a segno giovedì all’1,15 di notte, come immortalato dalle telecamere della ditta. I filmati non si prestano a interpretazioni in quanto si vedono tre uomini incappucciati e armati di spranghe sbucare dalle tenebre e dirigersi all’ingresso in via di Porta. A quel punto hanno scavalcato il cancello principale spaccando poi la porta del box presente nel piazzale, accanto agli uffici. Sul posto i carabinieri di Querceta e Viareggio, ai quali i titolari hanno sporto denuncia. "Siamo alle solite: solo l’anno scorso – si sfogano – siamo stati ’visitati’ 5-6 volte, senza contare le abitazioni della zona. Qua siamo ai margini del lago ed è tutto buio, ci vorrebbero più lampioni. Non chiediamo tanto, se non più sicurezza e tranquillità".

Daniele Masseglia