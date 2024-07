Clochard ubriachi ai giardinetti: "I loro cani in condizioni pietose"

Scene di disperazione e degrado nella serata di mercoledì nella centralissima piazza d’Azeglio. Protagonista una coppia di senzatetto con alcuni cani che, racconta una testimone, erano tenuti in condizioni precarie. Poco dopo le 22, la donna della coppia "era in evidente stato di ebbrezza e priva di sensi – racconta la testimone – con i suoi tre cani legati al porta biciclette di ferro".

Gli animali, secondo la cittadina che ha assistito alla scena, "versavano in condizioni disperate. Oltre a segni evidenti di maltrattamento – spiega – soffrivano di gravi problemi di salute. Uno era affetto da leishmaniosi, una malattia parassitaria che debilita gravemente; un’altra, invece, presentava un’otite acuta che le provocava un dolore intenso, come testimoniato dai suoi ululati quando veniva toccata alle orecchie. Tutti e tre gli animali erano denutriti e mostravano segni di disidratazione".

La donna ha cercato di aiutarli, ma con pochi risultati. "Preoccupata per il loro benessere, ho cercato di fornire loro cibo e acqua, ma la situazione precaria in cui versavano non mi permetteva di intervenire in modo adeguato". Inoltre, il comportamento dei tre animali – "si rannicchiavano e abbassavano la coda ogni volta che il padrone si avvicinava" – ha indotto la donna a ritenere che avessero subito maltrattamenti di natura fisica. Per questo, ha deciso di allertare le forze dell’ordine.