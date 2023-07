Cinque anni di life style raccontati dal periodico tutto versiliese

Un happy hour esclusivo quello andato in scena al Bagno Felice 1 per festeggiare i cinque anni del periodico free press The Versilia Lifestyle. Tanti gli ospiti intervenuti che hanno celebrato insieme ai direttori Isotta Boccassini e Lodovico Poschi Meuron questa ricorrenza. The Versilia Lifestyle è nato ufficialmente il 1 luglio 2018 e da allora è stato stampato periodicamente con notizie legate al mondo degli eventi, food & drink, moda e tendenze, cultura, ma anche storie e approfondimenti legati alla Versilia, rigorosamente in black & white. Tra gli ospiti dell’evento l’architetto Tiziano Lera, il re del gelato Attilio Bindi, il nuovo direttore del Palace Hotel Maurizio Lavetti e ancora influencer come Aurora Giardina e Marisa Pagliuca, Katia Corfini di Go Versilia, il manager dello sport Maurizio Laudicino, Paolo Tacchi Wealth Advisor Banca Generali, la regina del burraco Domenica Giuliani, il medico estetico dei vip Ginevra Migliori, il principe del pianobar Stefano Busà e ancora giornalisti; successo per la sfilata della stilista Martina Donzella.