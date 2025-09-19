Cinema Centrale. Incontro con Marcello

Una donna reale, fragile, irrequieta ma sempre determinata, sicura e antesignana. Una donna, seppur malata, mossa dal desiderio, e dal fuoco, di muoversi e trasformarsi insieme al tempo, per continuare ad affermare se stessa, anche verso la fine dei suoi giorni. Una donna, divenuta l’icona del teatro italiano, fotografata in un’età ormai lontana da quella della giovinezza, in un’Italia che, come lei, sta cambiando pelle sotto la minaccia del fascismo e dopo la devastazione della Prima guerra mondiale. È questo, il ritratto che Pietro Marcello, ospite domani al cinema Centrale per incontrare il pubblico e rispondere alle loro domande dopo lo spettacolo delle 19.30 e per salutare le persone presenti in sala per quello delle 22, offre, in "Duse", della "Divina". Un film, presentato a Venezia, che ripercorre la fase terminale dell’attrice, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, in un dramma che abbraccia un periodo che va dal 1918 ai primi cenni del 1923, quando Duse si imbarcherà per l’America.

E, in questi anni, ricostruiti e rappresentati da Pietro Marcello, firma, insieme alla regia, anche del soggetto e della sceneggiatura insieme a Letizia Russo e Guido Silei, l’ascesa del fascismo e il ritorno sulle scene di Eleonora Duse, ritiratasi nel 1909 e riapparsa, appunto, sul palco nel 1921. È uno sguardo, quello offerto dal regista e dal film, che accompagna, senza una stringente aderenza alla cronaca, gli spostamenti, fisici e morali, della grande attrice, e riflette sul ruolo dell’arte, sulla passione per l’arte e sulla tensione, quasi tormentata, che Eleonora Duse, che di esso è stata, ed è, il simbolo, verso la recitazione e il teatro.