Cimiteri comunali. Stanziati 50mila euro per opere straordinarie

Al via la prima fase di interventi sui cimiteri comunali. Nello specifico, saranno inseriti a bilancio con la variazione del prossimo consiglio comunale, 50mila euro per alcuni lavori tesi ad eliminare le infiltrazioni e a ripristinare le coperture nei camposanti di Terrinca e Levigliani. Tuttavia l’amministrazione comunale con gli uffici tecnici sta già programmando di intervenire nel 2025 nei cimiteri di Pruno e di Stazzema, e via via su tutti quelli che ne hanno necessità. Per quanto riguarda il cimitero di Terrinca, la manutenzione riguarderà i due fabbricati dove sono presenti i loculi: verrà rifatta l’impermeabilizzazione, togliendo la guaina vecchia, e reinstallata la scossalina e realizzate alcune intonacature. Ad Arni saranno montati i nuovi spioventi, le canale, eliminate le infiltrazioni e ripulita la pavimentazione. "Si tratta di un primo investimento – spiega il presidente del consiglio delegato ai lavori pubblici Alessio Tovani - dopo il quale ne seguiranno altri per restaurare questi questi luoghi sacri. Il Comune ha quindici cimiteri, per i quali già sostiene una regolare manutenzione ordinaria, con cinque o sei passaggi annui di taglio erba. E in questo mandato investiremo più risorse per la manutenzione straordinaria".