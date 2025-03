Cicloclassica Puccini. In bici sul Massaciuccoli

È stata presentata ieri alla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest l’edizione 2025 della "Cicloclassica Puccini", evento non agonistico che unisce nella mobilità dolce, in bicicletta, i territori dove il Maestro visse e compose le sue opere immortali, attraverso la natura e i paesaggi uniti dalla pista ciclopedonale a lui intitolata, che si snoda tra Lucca e Massaciuccoli.

La quarta edizione della "Puccini" sarà un appuntamento non solo per gli appassionati di ciclismo, ma per tutti coloro che amano la natura e vogliono scoprire il territorio lucchese e versiliese attraverso i luoghi amati dal Maestro, trascorrendo un fine settimana all’aria aperta in sella alla propria bici insieme a professionisti e sportivi del territorio.

L’evento si svolgerà domenica 6 aprile con partenza libera (alla francese) dalle 9 alle 10 da piazza del Giglio a Lucca, per poi raggiungere la sponda sinistra del Serchio lungo il parco fluviale fino al ponte di Ripafratta: da qui, sulla sponda destra del Serchio, il percorso prosegue fino a Filettole e poi nelle campagne della pianura sui confini delle province di Pisa e Lucca fino al lago di Massaciuccoli, percorrendo l’ultimo tratto intorno alle sue rive fino all’Oasi Lipu di Massaciuccoli, dove saranno organizzate visite guidate gratuite.

L’itinerario, circa 50 chilometri anda e rianda, toccherà i luoghi frequentati assiduamente da Puccini, percorrendo strade bianche, sterrati e, per alcuni brevi tratti, strade secondarie.

Lungo il percorso ci saranno flash mob di musiche pucciniane e due punti ristoro attrezzati da Unicoop Firenze (Fattoria Drappo Verde e Massaciuccoli).