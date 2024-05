Ciclismo ancora in volata. Arriva il meeting regionale

Una volata infinita, che Viareggio e il ciclismo ormai corrono in tandem. Dopo i grandi campioni del Giro d’Italia e gli appassionati della “Gran Fondo“; sabato e domenica la città ospiterà il meeting regionale di ciclismo dedicato ai bambini e alle bambine tra i 7 e i 12 anni.

"Una bellissima iniziativa, organizzata dalla società sportiva di Corsanico d’intesa con la Federazione provinciale e regionale di ciclismo, che porterà nella nostra città 31 società sportive della Toscana e circa 310 atleti con le loro famiglie" spiega l’assessore alla sport Rodolfo Salemi. E questo è soltanto l’inizio "di un percorso entusiasmante che culminerà nel 2025, quando Viareggio accoglierà invece il meeting nazionale".

"Parliamo di un grande evento – prosegue Salemi – capace di calamitare oltre 2500 atleti da tutta Italia con le loro famiglie. Un appuntamento sportivo di primo piano, che avrà dunque importanti ricadute anche sull’indotto turistico". Per questo, "Proprio per prepararci al meglio in vista del 2025, con la Federazione abbiamo pensato di testare i percorsi nel meeting regionale come in una sorta di grande prova generale" spiega Raffaello Giannini della società sportiva Corsanico, con il presidente Doriano Angeli, che per l’organizzazione si avvarrà della collaborazione dell’associazione Piano di Mommio e dei Pedali Pietrasantini.

Previste tre diverse prove: "Sabato, dalle 15, ci sarà una prova di agilità lungo la via Zara. Mentre domenica sono in programma le corse su strada, con un percorso che si snoderà per un chilometro e mezzo da via Marco Polo, all’incrocio con viale Cadorna, lungo via Buonarroti e via Zara, per tornare infine al punto di partenza. E poi ci saranno anche prove sullo sterrato, con appositi percorsi allestiti nella Pineta di Ponente".

Per Saverio Metti, presidente del Comitato regionale Toscana di ciclismo, "Il meeting nazionale giovanile è l’evento più ambito tra le manifestazioni ciclistiche, e Viareggio è il luogo ideale per ospitarlo". "E l’entusiasmo con cui la città si prepara a questo evento – conclude il presidente del Comitato Pierluigi Castellani – sta trascinando tutto il settore".

mdc