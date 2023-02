Ci ha lasciato il professor Barsotti Fu un pioniere della nefrologia

Se n’è andato un grande uomo di medicina e scienza. E’ deceduto all’età di 81 anni Giuliano Barsotti, primario nefrologo molto conosciuto e stimato in tutta la costa toscana, dove ha curato migliaia di pazienti. Barsotti, viareggino doc, è stato allievo dei più grandi esperti nella cura dei reni e ha inventato addirittura una dieta speciale per chi ne soffriva.

Cresciuto in via Pacinotti, aveva frequentato il Liceo Carducci in città per poi studiare la medicina. Professore associato di nefrologia nel 1984, è poi divenuto Direttore della Scuola di specializzazione in nefrologia dell’Università di Pisa, e della Unità operativa di nefrologia e dialisi universitaria fino al novembre 2011, quando è andato in pensione. La sua attività di ricerca è stata indirizzata alla diagnosi e terapia delle nefropatie mediche, soprattutto nel campo della prevenzione e cura dell’insufficienza renale cronica, delle tecniche di emodialisi e della terapia immunosoppressiva dei trapianti di rene.

“E’ stato sempre molto apprezzato e stimato dai suoi allievi – ricorda Adamasco Cupisti, professore di nefrologia, sul sito dell’Università di Pisa – e dai colleghi. In oltre 30 anni di frequentazione, ho avuto modo di apprezzarne le indubbie qualità professionali, culturali e umane. Giuliano è stato un allievo del professor Giovannetti, per il quale nutriva una profonda ammirazione e un grande affetto, e ha vissuto in prima persona gli albori e i progressi della cultura e della bio-tecnologia della dialisi e della nefrologia, e con abilità ha eseguito le prime biopsie renali e posizionato shunt artero-venosi e cateteri venosi centrali”.

Viveva al Campo d’Aviazione e tra le sue passioni c’erano la lettura e il calcio: aveva infatti fatto il medico di squadre locali come la Vela Viareggio pallacanestro, ed era tra i fondatori della Rotellistica Camaiore. Barsotti è stato anche un filatropo: socio del Lions Club Viareggio-Versilia Host, governatore distrettuale del distretto Toscana 108 LA nel 20022003, socio del Lions Club Pietrasanta Versilia storica, di cui è stato anche Presidente. Più di recente, negli anni 2016-17, era stato promotore e consigliere dell’Associazione italiana Lions per il diabete.

“Era una bravissima persona – ricordano i tanti amici che si sono stretti accanto alla famiglia in questi tristi giorni – anche se molto equilibrato era sempre sorridente, da giovane era talmente bello che sembrava un attore di Hollywood. Per i pazienti aveva l’occhio clinico: riusciva a prima vista a capire se una persona era malata oppure no, senza fare troppi esami”. Il professor Barsotti è deceduto per una concomitanza di problematiche di salute, lascia la moglie Fausta, insegnante per tanti anni di matematica a Lido, e i figli Irene, biologa e nutrizionista, e Nicola, assicuratore. Le esequie si svolgeranno domani a mezzogiorno alla chiesa di San Paolino, poi sarà sepolto lunedì alle 14,30 nella tomba di famiglia nel Cimitero comunale del Marco Polo.

Dario Pecchia