Chiusura sportello Bvlg Verona fa la petizione

Parte la raccolta di firme contro la chiusura per due giorni a settimana dello sportello bancario di Pontestazzemese. Il sindaco di stazzema e l’amministrazione comunale respingono la proposta di limitazione dell’apertura della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e lanciano una raccolta di firme sui territori della Versilia per chiedere al consiglio di amministrazione a riflettere e ritornare sui propri passi. "Il venir meno di un servizio anche per un solo giorno alla settimana – tuona il sindaco Maurizio Verona – è il sintomo di un disinteresse verso il territorio e i suoi cittadini. Il nuovo orario comunicato dalla Banca prevede la chiusura nei due giorni centrali della settimana, mercoledì e giovedì, con un profondo ridimensionamento del servizio offerto. Ci rivolgiamo al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione della Bvlg perché possano rivedere questa decisione unilaterale e assurda che favorisce lo spopolamento dei territori montani che si attua nei fatti con la eliminazione dei servizi erogati ai cittadini residenti. Nelle prossime ore daremo il via ad una raccolta di firme a Stazzema, ma non solo, per chiedere che si torni sui passi fatti e si dia corso ad una vera politica a favore del territorio che è quella di dare servizi di qualità e continuativi ai clienti. Ho già avuto il sostegno da parte dei colleghi sindaci della Versilia – aggiunge – e chiederò anche a loro di firmare perché oggi si colpisce Stazzema, domani potrebbe toccare ad altri sportelli. Dovremo essere in tanti a firmare e confido in una mobilitazione di tanti cittadini a supporto di questa iniziativa".