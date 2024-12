Chiusura attività commerciale a Viareggio per lavoro nero e violazioni di sicurezza

Luogo di lavoro non a norma, dipendenti utilizzati al nero, mancata formazione del personale. Per questi motivi i carabinieri hanno disposto la chiusura di un’attività commerciale di Viareggio gestita una commerciante di origine asiatica che dovrà pagare una multa salata e mettere in atto una serie di adeguamenti strutturali per poter riaprire il negozio. In particolare sono state evidenziate carenze in metria di sicurezza legate alla vendita di scppi e fuochi d’artificio. Ed è ovvio che con l’avvicinarsi della festa di San Silvestro i controlli delle forze dell’ordine si stanno moltiplicando.

Le festività natalizie ormai iniziate, hanno pertanto dato il via al consueto piano straordinario di controllo "Natale in sicurezza", con l’obiettivo dichiarato di di garantire sicurezza a cittadini e ai turisti. Con l’avvicinarsi anche del Capodanno, i carabinieri hanno iniziato le attività di contrasto alla vendita illegale di fuochi d’artificio, per scongiurare gravi incidenti causati dall’esplosione dei botti non sicuri.

In questo contesto, i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Viareggio, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS hanno denunciato in stato di libertà un 23 enne di origine asiatica per una serie di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, utilizzo di lavoratori “in nero” e la mancata formazione sulla sicurezza dei lavoratori: oltre alla denuncia inviata alla Procura della Repubblica di Lucca, al commerciante sono state inoltre contestate una serie di violazioni amministrative per circa 18 mila euro oltre alla sospensione dell’attività.

Durante tutte le festività proseguiranno i servizi volti a contrastare i reati predatori, con particolare riferimento ai furti di in abitazione e presso le attività commerciali. I controlli sinora svolti e che proseguiranno per tutto il mese di dicembre hanno permesso di identificare al momento circa 500 persone e oltre 300 veicoli. L’attenzione dei Carabinieri sarà rivolta alle zone di maggiore aggregazione: centri commerciali, le vie dello shopping, i mercatini di Natale, le chiese, i siti culturali e i locali d’intrattenimento, ma anche le stazioni ferroviarie e le fermate degli autobus.