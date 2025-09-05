Chiude "Piccoli passi". La saracinesca si abbassa dopo 45 anni di storia

Addio a "Piccoli passi". Lo storico negozio in via Italica chiude e saluta tutti i clienti dopo ben 45 anni. Tre generazioni intere vestite da un’attività conosciuta oltre la Versilia, che non ha trovato "eredi" pronti a continuare nel segno di serietà ed eleganza. Renza Lipparelli, la titolare, racconta accorata la vita di commercio. "Cari clienti, è arrivato il momento di salutare – scrive nel suo lungo saluto al mare di clienti – e andare in pensione. Dopo ben 45 anni di storia, di vetrine allestite con amore e l’aver servito ben tre generazioni, vestite con stile e dedizione, condividendo con voi tanti tanti momenti speciali, si chiude. Chi non ricorda il primo manichino qui davanti, sotto l’ombrellone rosso?". Restano solo pochi giorni prima che le serrande si abbassino. Peccato, un altro negozio che se ne va senza che nessuno subentri nonostante la volontà della Lipparelli e di Angelo Palmerini di mettersi a disposizione per insegnare, passare il testimone con affetto. "PiccoliPassiVersilia, tanto interesse per la nostra attività – prosegue la Lipparelli – con il continuo rinnovarsi dei miglior marchi Italiani ed esteri, l’aver venduto abbigliamento 0-16 & più. Ben 250-300 top-brands, i migliori, alternati nelle nostre vetrine in via Italica 91 a Lido".

Insomma, "Piccoli Passi" in questi anni non è stato solo un noto punto di vendita, ma anche un ritrovarsi di nonni e genitori dopo anni e anni con i propri figli e nipoti. Cerimonie, scuola, vita di tutti i giorni: ogni famiglia ha varcato quella soglia almeno una volta, qui e da fuori, trovando confidenza, consigli e una ricca scelta. Specializzati in cerimonia, felpe, jeans e soprattutto cappotti e piumini fino alle taglie da donna e uomo, hanno creato un angolo vivo sull’Italica. "Sì, un mestiere bellissimo: sfilate, collezioni inimmaginabili che si rinnovano stupendoci ad ogni Pitti. Ma sopratutto – conclude la titolare – servire tanti clienti anche da ’fuori porta’ e turisti stranieri che di anno in anno arrivano in Versilia. Un pensiero speciale alle nostre commesse che con dedizione hanno contribuito a rendere ’Piccoli passi’ un luogo accogliente. Un grazie grande grande a tutti voi che in tanti tanti anni ci avete scelto e sostenuto". Tempi che cambiano, commerci on line, grande distribuzione, tutto a scapito di punti vendita con persone umane e professionali: a giorni la bella avventura di ’Piccoli passi’ purtroppo resterà solo storia.

Isabella Piaceri