Chiude l’alimentari di Farnocchia: "Siamo rimasti solo 70 abitanti"

"Mi piange il cuore". Franca Ulivi, 85 anni, ha tirato giù la saracinesca dello storico negozio di alimentari ’da Franca’ a Farnocchia che poi – godendo di una delle prime licenze – negli anni è stato il vero emporio del paese, dove si acquistavano perfino gas, piccoli elettrodomestici, merceria e capi di abbigliamento. Una realtà così particolare da essere citata perfino da Manlio Cancogni nei suoi scritti. I soli 70 abitanti presenti non potevano più garantire la sopravvivenza del negozio che, per la signora Franca è stato davvero la seconda casa. Adesso si concentrerà nell’impegno del vicino bar trattoria da Franca del figlio Claudio Pardini che ha visto passare personaggi come Botero, Francesco Nuti e Clarissa Burt. "In quella bottega di alimentari sono cresciuta – racconta Franca Ulivi – visto che ho iniziato a lavorarci da ragazzina e l’allora titolare Maria Ulivi, quando morì nel 1986 lasciò detto di passare a me l’attività. E così 35 anni fa ho rilevato un negozio presente da quasi 200 anni a Farnocchia, dopo aver già avviato il bar e ristorante. Ringrazio i miei figli Claudio e Roberto che mi hanno sostenuto in un’attività che ho amato. Purtroppo, nonostante i tanti servizi resi, i supermercati ci hanno strangolato e a Farnocchia siamo rimasti in 70: molti sono deceduti, altri si sono trasferiti nella piana e già dallo scorso anno avevamo più tasse che guadagni. Con 50 euro nel cassetto a fine giornata che facevo? Il vice sindaco mi ha chiesto di non chiudere – dice – però, di fatto, quali strategie sono state intraprese per aiutare i paesi e le attività come la mia? Per forza ero destinata a lasciare e mi dispiace per gli anziani che vivono qui. La montagna va ripopolata. Adesso non sarà certo bello vedere la bottega chiusa proprio nella piazza del paese".

Francesca Navari