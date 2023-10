In vendita la storica Cartoleria Centrale. Brunello Volpe va in pensione

Viareggio, 24 ottobre 2023 – Uno dei decani del commercio di Viareggio si prepara ad andare in pensione. E chissà cosa sarà della sua storica attività, che ha visto la luce addirittura prima della guerra. Brunello Volpe, titolare della Cartoleria Centrale in via Paolina, ha affisso il cartello ‘vendesi’ sulla porta del negozio. Un colpo al cuore per le tante generazioni che puntualmente, a settembre, hanno fatto rifornimento alla ‘Centrale’ per l’inizio dell’anno scolastico, con l’odore della carta nel naso e lo sguardo perso in quel tripudio di cancelleria.

I motivi alla base della scelta di Volpe sono sostanzialmente due, uno ‘privato’ e uno ‘pubblico’: "Vendo perché l’anno prossimo festeggio i 50 anni di lavoro alla ‘Centrale’ – spiega – e non ho più l’età per sostenere questi ritmi. La speranza è di trovare qualcuno che porti avanti il testimone. E poi ci sono motivi più generali che riguardano la città e il declino del centro che va avanti da quasi 25 anni".

La Cartoleria è nata nel 1938: ha aperto i battenti in via Garibaldi, dove adesso c’è l’Inps. Poi si è spostata in via Paolina, e dal 1958 si è trasferita alla sede attuale, sempre in via Paolina. "Ce ne sono tanti di negozi in vendita in centro – ricorda Volpe – ma ogni anno che passa, questa zona perde punti da un punto di vista turistico e abitativo. La volontà generale, dal punto di vista economico, spinge all’online e ai centri commerciali. Qui siamo destinati a morire per asfissia, a meno che non cambi qualcosa".

