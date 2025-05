Ranocchio e Pozzo. Le due contrade rimaste a bocca asciutta

Amarezza ma anche piccole soddisfazioni. Sono questi i sentimenti che aleggiano nelle contrade che non sono riuscite a conquistare nessun trofeo nella 68esima edizione del Palio dei Micci. "Avvicinarsi al podio nel Tema e il terzo posto nella Sfilata – commenta il presidente del Pozzo, Alessio Quiriconi – sono un ottimo passo in avanti rispetto al passato. Purtroppo per la corsa abbiamo beccato il miccio sbagliato, e Thomas (Bresciani, vincitore di 4 volte il Palio, ndr) non ha potuto fare di meglio. Soddisfatti? In parte, perché tenevamo molto a vincere la corsa, per il resto aspettiamo i commenti dei giurati per sapere cosa non è piaciuto del Tema. Stiamo crescendo sia nella scenografia che nel Corteo Storico, e di ciò siamo comunque contenti. Una dedica? Al nostro contradaiolo Simone Leonetti, scomparso recentemente a poco più di cinquant’anni. Ora ci saranno i giochi di bandiera, il nostro punto forte e cercheremo di fare centro per raggiungere la ventesima vittoria, sospirata da un po’ di tempo".

Delusione per i verdetti in casa Ranocchio, che si aspettava molto di più per il gran lavoro svolto. “E’ l’anno del quarto posto – precisa Roberto ‘Conchino’ Leonardi, presidente gialloverde – perché siamo arrivati quarti al Festival, nella corsa e nella Sfilata. Ma soprattutto mi è dispiaciuto il quinto posto nel Tema, perché la scenografia è piaciuta a tutti e ha ricevuto applausi scroscianti dalla tribuna e dalla gradinata. Ma purtroppo non è stata risultata gradita alla giuria, ma d’altro canto il Palio è così, bisogna accettarlo e pensare già all’anno prossimo. Una dedica? A tutti quelli che hanno lavorato per la scena e a chi ha creato tanti costumi nuovi per la Sfilata. Speriamo di ben figurare nei prossimi impegni: Giochi di bandiera, Torneo di Calcio e Miss Palio". Il prossimo appuntamento con le competizioni legate al Palio è per sabato 17 e domenica 18 con i "Giochi di bandiera".

Dario Pecchia