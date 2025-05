"Raccolta di firme per l’ex Croce Rossa"

Il tempo stringe. Tra due giorni l’ex Croce Rossa di Strettoia andrà all’asta, ma salvo sorprese il Comune non parteciperà. Gli abitanti, che hanno caldeggiato l’acquisto affinché sia realizzato un centro civico ricevendo il "no" del sindaco, stavolta vengono supportati dal capogruppo di "Insieme per Pietrasanta" Lorenzo Borzonasca (nella foto) dopo che un sostegno simile era già arrivato da una quindicina di iscritti del Pd. Con un rimprovero, però: come candidato sindaco del centrosinistra alle amministrative 2023, Borzonasca aveva inserito l’acquisto dell’ex Cri nel programma di mandato, senza ottenere il consenso di chi, nella frazione, sta ora chiedendo la stessa cosa.

"L’idea del comitato non solo non è da buttare – scrive Borzonasca – ma era già inserita nel programma di mandato che la nostra parte politica, in maniera unitaria, aveva sottoscritto. Il proposito era infatti di recuperare l’immobile, da tempo in stato di abbandono, per realizzare un centro civico quale spazio aggregativo per la comunità. Ma la maggioranza dei cittadini, soprattutto a Strettoia, ha scelto un programma differente e la democrazia ha fatto il suo corso. Successivamente, come consiglieri di opposizione, abbiamo approvato in sede di osservazioni quella pervenuta per rigenerare lo stabile". Quindi l’appello a unire di nuovo le forze. "Ad oggi il Comune può permettersi di acquistare l’area. Ritengo – conclude – che una raccolta firme possa essere di supporto per far capire al sindaco l’importanza dell’investimento ed evitare divisioni".

d.m.