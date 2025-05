"Marina in fiore" fa centro. Commercianti soddisfatti: "Abbiamo lavorato tanto"

Per una ricetta vincente sono bastati due fondamentali ingredienti: meteo generoso e qualità degli espositori. Il risultato è quello che vede esultare le attività commerciali di Tonfano per l’edizione 2025 di "Marina in fiore", che va agli archivi dispensando sorrisi e scontrini. Nonostante il rammarico per il mancato allungamento della fiera – iniziata di fatto venerdì e non giovedì approfittando del 1° maggio – a compensazione c’è stata una domenica che prometteva nuvole e pioggia ma che invece è stata stabile portando tanta gente. Stesso discorso per l’incognita parcheggi: piazza Villeparisis nel pomeriggio era occupata dalle macchinine per i bambini ma questo non ha creato grossi problemi.

A spazzare via i dubbi iniziali ci pensa la presidente dell’associazione dei commercianti "Tonfano 2.0" Silvia Degl’Innocenti. "Abbiamo lavorato tutti e tanto – riassume – e posso dire che è stata una delle migliori edizioni di sempre. Di sicuro dall’era post-Covid dato che era diventato difficile trovare espositori disposta a venire. Merito anche nostro che abbiamo più volte insistito chiedendo la formula ’più fiori e meno banchi di San Biagio’. Infatti è andata così: c’erano tanti fiori, piazza XXIV Maggio era ben allestita, con il meteo è andata benino e si sono visti tanti visitatori. Qualche pecca? Il 1° maggio lasciato fuori e i problemi per annaffiare i fiori in via Versilia perché mancava l’attacco per l’acqua. Ma sono dettagli". Bene anche lo street-food, quest’anno ampliato in via Versilia, con solo sette posti soppressi in via Da Vinci e disagi al minimo.

Il vice sindaco e assessore a eventi e attività produttive Francesca Bresciani condivide la soddisfazione e spiega come stanno le cose a livello di calendario. "Il piano del commercio, approvato in consiglio comunale – replica – indica tre giorni di fiera promozionale: diversamente è una forzatura che deve passare da delibere di giunta e altri atti. Ho aggiunto l’anteprima di giovedì proprio per evitare di lasciarli scoperti in un festivo. Ringrazio tutti, il successo della fiera è frutto di un lavoro di squadra, è da mesi che si lavorava su questa edizione. Bene il meteo, ma il merito è soprattutto degli espositori, con il fiore che l’ha fatta da padrone. Nel corso degli anni la fiera è cresciuta: investiremo anche per le prossima".