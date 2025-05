Ausiliari del traffico. C’è il concorso per assumere

La Multiservizi ha indetto una selezione per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione di lavoratori con qualifica di “ausiliario del traffico”, livello C1. La graduatoria sarà utilizzata dall’Azienda, durante la sua vigenza, sia per far fronte ad eventuali necessità assunzionali di lavoro a tempo indeterminato e parziale, sia contratto di lavoro a tempo determinato e parziale.

I requisiti: cittadinanza italiana; età non inferiore a 18 anni; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, o per motivi disciplinari, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico; assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; idoneità fisica alle mansioni; possesso del diploma di scuola media inferiore; patente di guida categoria B; conoscenza della lingua inglese (il possesso di tale requisito sarà verificato in sede di prova orale e, laddove la commissione ne accerti la mancanza, ciò determinerà l’immediata conclusione della prova e la contestuale esclusione del candidato dalla procedura selettiva).

Il termine per la presentazione delle domande è il 23 maggio alle 12. Ulteriori informazioni e il bando di concorso integrale, sono reperibili sul sito internet dell’azienda: www.multiservizifortedeimarmi.it