Chiara Ferragni nuovamente avvistata al Forte. Spesa da Rg con l’amica e selfie con l’ortolano

Forte dei Marmi (Lucca), 20 luglio 2024 – Un altro week-end in Versilia per Chiara Ferragni. La nota influencer è ormai un habitué della costa toscana: stavolta si è fotografata insieme ad un’amica fuori da un supermercato Rg a Forte dei Marmi, poi si è messa in posa per un selfie con il fruttivendolo delle Botteghe Rafaelli.

La sua presenza in Versilia, ormai, non è più una notizia. Chiara Ferragni, dopo la separazione col marito Fedez, fa tappa fissa al Forte da diverse settimane, anche perché sono sempre più insistenti le voci che la vorrebbero fidanzata con Andrea Bisciotti, ortopedico all’istituto Humanitas di Milano ma originario di Pietrasanta.

I due, qualche giorno fa, sono anche stati paparazzati insieme in uno stabilimento balneare della zona.