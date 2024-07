Chiara Ferragni sempre più vicina ad Andrea Bisciotti, la prima foto insieme a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, 4 luglio 2024 – A giugno era già impazzato il gossip: la presenza costante di Chiara Ferragni in Versilia era dovuta, anche, alla frequentazione di un giovane medico toscano, Andrea Bisciotti, originario di Pontremoli.

In queste ore del presunto flirt tra l’imprenditrici digitale e il medico toscano potrebbe esserci una conferma in più: il settimanale Diva e Donna ha infatti immortalato in uno scatto Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti, in spiaggia a Forte dei Marmi, insieme ai figli Leone e Vittoria.

Non è certo la prova regina della frequentazione amorosa tra i due, ma tanto è bastato ad alimentare il gossip estivo da telefono a telefono. I diretti interessati, sulla presunta relazione, non si sono minimamente espressi. Secondo quanto riportato dal sito Mame, Chiara e Andrea si sarebbero conosciuti "grazie ad amicizie in comune durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi" e da quel momento sarebbe nata una bella amicizia (o come molti sostengono, qualcosa di più).

Archiviato dunque il presunto flirt con Tony Effe. Del matrimonio con Fedez invece, non c’è dubbio che sia arrivato davvero al capolinea.

Ma tornando ad Andrea Bisciotti è un medico toscano di 31 anni che lavora all’Humanitas di Milano. E’ figlio di Gian Nicola Bisciotti, preparatore atletico dell’Inter e coordinatore del dipartimento performance del Paris Saint-Germain. Andrea Bisciotti ha frequentato l’Università di Parma e nel 2017 è partito per l’Africa per partecipare "all’iniziativa Medical experience to Camerun organizzata da alcuni studenti camerunensi in Italia", Nel 2022 ha curato la riabilitazione sportiva della squadra di calcio del Pisa.

Intanto Chiara Ferragni posta sui suoi social contenuti in cui si mostra particolarmente felice e serena. E chissà che non sia stato proprio l’incontro con Andrea a riportare il sereno in casa Ferragni.