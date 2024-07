Versilia, eterna culla glamour. I selfie e gli scatti rubati degli habitué

L’influencer nel ciclone delle polemiche, la modella appassionata d’arte, l’esclusivo meeting politico davanti a un piatto di spaghetti e il cantante che accompagna la figlia all’altare. La Versilia continua a regalare volti e sorprese: l’ultima segnalazione in ordine di tempo riguarda la top model Bianca Balti che ha visitato le sculture dell’artista Neal Barab allo Studio Pescarella di Pietrasanta. Ad accompagnarla c’era Salvatore Madonna titolare dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi, collezionista delle opere di Barab. Lo scorso weekend ha fatto notizia il ritorno, a distanza di poco tempo, di Chiara Ferragni ormai habitué dell’Augustus resort e dell’antistante spiaggia e ha ormai fatto il giro del web il video in cui, avvicinata da un ammiratore, si sbilancia nell’ironica battuta: "La separazione? Mi fa bene".

E ancora si rincorrono le voci di un particolare legame dell’ex moglie di Fedez con un giovane medico che frequenta la costa. Un incontro fatale – ma di stampo politico – si è consumato al bagno Cesare di Forte dei Marmi davanti ad un piatto di mare: ecco insieme il ministro Matteo Salvini con il neo eurodeputato Roberto Vannacci. A regalarsi una pausa pranzo sulla spiaggia dell’Alpemare della Bocelli family invece lo stilista Renzo Rosso che ha postato la foto della sua vacanza. Cenetta nell’entroterra per il cantante Diodato mentre Arisa è stata la grande ospite della serata conclusiva delle Olimpiadi del Cuore, il galà di beneficenza promosso da Paolo Brosio al Twiga beach club. Per i fortunati c’è stata invece il bellissimo intervento critico di Vittorio Sgarbi in occasione della serata tributo a Fernando Botero al parco della Lumaca a Pietrasanta alla presenza della figlia dell’artista, Lina. Proprio un’ora prima, nel vicino Duomo, le fan erano in delirio per Nek, in veste davvero insolita: il cantante ha infatti accompagnato all’altare Martina, la figlia di sua moglie Patrizia Vacondio.

Francesca Navari