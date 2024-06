Passione Costa Toscana. Tra nuove intese e coppie glamour. I vip sotto la lente

VERSILIA

Saranno belli gli uffici di Montecitorio o Palazzo Madama. Ma vuoi mettere una giornata al mare della Versilia? Magari davanti a una pastasciuttina di mare. È quello che hanno fatto ieri a Forte dei Marmi Matteo Salvini e Roberto Vannacci, neo eurodeputato. Entrambi versiliesi d’adozione (il primo ha casa a Forte dei Marmi, il secondo abita da alcuni anni in centro a Viareggio) si sono ritrovati al bagno Cesare di Forte dei Marmi dove insieme al titolare Gabriele Matteoni hanno suggellato la loro intesa politica brindando con un buon vino rosso, parlando di future strategie, ma, probabilmente, anche di argomenti più mondani.

Forse anche a loro non è sfuggito, ad esempio, l’ultimo gossip che ha riguardato Chiara Ferragni che, a quanto pare, avrebbe trovato sotto il sole della Versilia il nuovo amore dopo che è finita la storia con Fedez. La più famosa influencer d’Italia avrebbe trovato consolazione ai suoi guai giudiziari e alla fine della relazione sentimentale con Fedez con un medico ortopedico di Pontremoli, Andrea Bisciotti, 31 anni, che lavora all’Humanitas di Milano. Storia vera o flirt di inizio estate? Chissà. Intanto lei, forse per distogliere l’attenzione, ha postato foto insieme ad alcuni suoi amici a Capri. Un messaggio social tutto da decifrare. Curioso però che le strade della Ferragni e di Fedez si siano quasi incrociate proprio in Versilia. mentre infatti lei era al Forte, il rapper era lì vicino al Twiga di Marina di Pietrasanta prima e poi al bagno Alpemare di Forte dei Marmi di Andrea Bocelli. E proprio il tenore è stato invece avvistato all’isola d’Elba insieme alla moglie Veronica Berti. Bocelli sabato sera ha cantato a Bari al G7 e ieri la coppia è tornata nell’amata Toscana a bordo del loro yacht che è stato ormeggiato nella darsena medicea di Portoferraio. Pantaloncini e maglietta bianca, Veronica Berti non si è nascosta di fronte ai fotografi: "Siamo appena arrivati dalla Puglia – ha detto – dove Andrea ha cantato al G7. È stata una bellissima esperienza, ma si sta meglio qui all’Elba!".

In Versilia invece si è trovato bene Dustin Hoffmann che è stato a lungo impegnato a Lucca per le riprese del suo ultimo film. L’attore americano, però, non ha disdegnato un salto in Versilia per un pranzetto a base di pesce in riva al mare allo stabilimento balneare villa Grey. Naturalmente a Forte dei Marmi. Da anni punto di ritrovo per cantati, artisti politici. E consumati attori, come il protagonista del Laureato, di Rain man e di mille altri indimenticabili capolavori.

Paolo Di Grazia

Francesca Navari