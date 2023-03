Seravezza, muore nel sonno la figlia del dottor Carnicelli

Chiara Carnicelli

Seravezza (Lucca), 11 marzo 2023 - L’ha trovata la mamma nel letto, ormai priva di vita. Se n’è andata in punta di piedi Chiara Elisa Carnicelli, 51 anni, figlia nel notissimo medico condotto dottor Luciano Carnicelli scomparso nel 2019. Era rimasta a vivere con la mamma Venia Mirella Lucchesi in centro a Seravezza: è stata proprio la donna, giovedì sera, a insospettirsi per quel prolungato riposo pomeridiano della figlia. Purtroppo Chiara era già priva di vita.

Un passato da fisioterapista all’ospedale e un’esistenza riservata e discreta per Chiara Carnicelli che si dimostrò combattiva quando, nel 2020, presentò assieme alla mamma richiesta di revoca dell’intitolazione della piazza a suo padre, dal momento che la riteneva in degrado. La morte del dottor Carnicelli anche per lei, oltre che per tutta la comunità, era stato un dolore difficile da superare.

La salma questa mattina sarà trasferita in Duomo dove, alle 15, sono fissati i funerali. Poi la tumulazione nel cimitero di Querceta.