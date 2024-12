Cgc al Capannino di Follonica : "Sognare ma con attenzione"

Su una pista storica per cercare di riscrivere una storia, magari dai contenuti meno fastosi, ma comunque importanti. Un Gb Mec Cgc Viareggio rinfrancato, dal fondamentale successo col Montebello, scende stasera al Capannino di Follinica. Al fianco della squadra ci sarà, come sempre, Nicola Palagi l’uomo che questo Cgc l’ha costruito pezzo dopo pezzo.

Palagi lei era il capitano di quel Cgc che, da underdog, ebbe l’ardire di sfidare il Follinica degli invincibili in ben due finali scudetto.

"Che ricordi, in parte forse amari, ma anche da difendere con orgoglio. Quel Follinica era forse la squadra più forte della storia dell’hockey e noi, con tanto entusiasmo e con una città dietro ad incitarci, provammo a sgambettarlo. In una occasione lo scudetto l’abbiamo veramente sfiorato".

Venendo a stasera, che partita sarà?

"Una partita molto difficile contro una squadra forte ed esperta. Una squadra che ha già vinto la Supercoppa e che, dopo la sconfitta di Monza, si è subito ripresa superando nientemeno che il Trissino".

Quantomeno mancherà Francesco Banini, per squalifica.

"Non cambierà molto perché i maremmani anche anche una panchina lunga".

Ed il Cgc? In che situazione è? "Siamo nel limbo, come da diverse settimane a questa parte. Sognare ma restare molto attenti a ciò che accade dietro di noi è il nostro motto. Di certo la vittoria con il Montebello ci ha tolto un gran peso. Vogliamo fare punti per giocarci l’ingresso in Coppa Italia".

Tornando al successo col Montebello, che importanza ha?

"Enorme perché era uno scontro diretto e perderlo ci avrebbe definitivamente risucchiato dietro. Adesso, invece, siamo un po’ più sereni".

Alla fine, che voto dà al 2024 dei bianconeri?

"Successo in A2, successo in Coppa Italia e buon piazzamento in questa difficile A1. Direi che un 8 ci sta tutto".

Sergio Iacopetti