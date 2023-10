Centro Civico a Pietrasanta: ex scuole materne di Capriglia rinascono

Metà immobile da adibire a centro civico della frazione, l’altra metà da destinare invece a centro di protezione civile. Sarà questo il destino delle ex scuole materne “Anna Pili” di Capriglia, chiuse per sempre un paio d’anni fa a causa di una drastica diminuzione di iscritti e alla conseguente impossibilità ad andare avanti. L’annuncio è emerso durante un incontro in municipio con l’amministrazione comunale chiesto e ottenuto dal Comitato Capriglia.

"L’ala per la protezione civile – spiega il presidente del comitato Alberto Genovesi (nella foto) – sarà utile soprattutto per il monitoraggio degli incendi, in ottica prevenzione. Il centro civico è invece importante come punto d’aggregazione, anche per fare le classiche ’tombolate’. Avevamo fatto questa richiesta dopo la chiusura della materna. L’iter si era fermato per il Covid, ma ora sono ripartiti studi e verifiche. Resta da capire la spesa per l’affitto: non abbiamo grosse risorse".

d.m.