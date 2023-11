"Centocinquanta". Il brano ora in vinile

VIAREGGIO

Quando solidarietà, beneficenza, bella musica, Carnevale e Viareggio vanno a braccetto, il risultato non può che essere straordinario. Domenica pomeriggio la Fondazione Agape, l’autore Manuel Santini e il produttore Daniele Mannini, hanno presentato ‘Centocinquanta’, "il primo ed unico brano inciso su vinile (45 giri) - ha specificato Daniele Mannini - del Carnevale di Viareggio, che ha appena compiuto 150 anni. Un brano che ribolle di viaregginità e che era giusto regalare a Viareggio, a distanza di 50 anni dal ‘Nonno Carnevale’ inciso dal maestro Tony Filippini".

Mannini è un vero cultore del vinile ed un carnevalaro sfegatato. "C’è un passaggio della canzone – spiega – che recita: ‘Capirai che Viareggio è magica, come una musica registrata nell’anima’. Io in questa frase ci rivedo proprio quello che sento per Viareggio". "Un progetto curato ed inclusivo" sottolinea Manuel Santini, autore della canzone ed anche del bel disegno riportato sulla confezione del vinile, e proprio sull’importanza dell’inclusione si sofferma Sara Santucci presidente di Agape. "Il brano – dice – fu presentato per la prima volta in occasione dell’evento ‘La mascherina d’oro’ ed è già disponibile sulle piattaforme digitali e su cd. Da adesso lo sarà anche su vinile e ciò premia l’entusiasmo contagioso delle nostre bravissime cantanti Francesca e Gioia che con noi hanno intrapreso un bel percorso di musico-terapia". Il vinile è in vendita al negozio Monolith Dischi di Pietrasanta (prezzo 30 euro) di David Picchi e Andrea Tognetti.

Sergio Iacopetti