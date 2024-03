Cento giorni alla Maturità. Grande festa in Passeggiata

VIAREGGIO

I 100 giorni alla maturità, una tradizione che da diversi anni si è trasformata in una vera e propria festa, la MakP Viareggio, organizzata dal Comune in collaborazione con Noss Italia Aps, Scuola Zoo e Radio Bruno. Dj set, giochi e divertimento hanno attirato sulla spiaggia e sulla Passeggiata migliaia di maturandi e maturande da tutta la Toscana. Tra chi, in costume e goliardicamente, ha sfidato l’acqua gelida del mare sfruttando i pochi raggi di sole che, aiutati dal vento, si sono fatti spazio tra le nuvole. Chi, in tavolate, ha oziato seduto al ristorante e chi, più semplicemente, tra un torneo di pallavolo e l’altro, ha optato per un picnic sulla sabbia. "Abbiamo scelto Viareggio per i 100 giorni perché qua è più divertente", dice Federico, allievo del Liceo artistico Petrocchi di Pistoia, insieme ai compagni di classe Gianmarco, Rachele, Maddalena e Chiara, mentre varca la piazza verso la spiaggia. Così come l’hanno scelta innumerevoli altri ragazzi, da, tra le altre, Pescia, Prato, Empoli, Firenze, per, appunto, seguire la tradizione, per passare una giornata diversa con gli amici o persino il weekend, come un’intera classe del Liceo artistico Porta Romana di Firenze: "Siamo arrivati domenica – raccontano Eva Gjekaj, Elena Brogi e Martina Filipponi – per trascorrere più giorni in compagnia". E tutti insieme, lanciandosi, al ritmo delle canzoni intonate dal palco di piazza Mazzini, in riti scaramantici e propiziatori: t-shirt bianche su cui far firmare amici e sconosciuti, sacchi di sale lanciati alle proprie spalle e bastoni di legno ad incidere sulla sabbia il voto cui si aspira, più dieci, in attesa che le acque se lo portino via. Un po’ come l’esame di Stato, si pensa, farà con la loro adolescenza, lasciando spazio ad un futuro che, se per qualcuno è già chiaro e limpido, per qualcun altro è ancora misterioso.

Gaia Parrini