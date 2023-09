"Cento disegni dei ragazzi a Forte dei Marmi: San Francesco nella Chiesa"

Oltre cento elaborati dei ragazzi riempiranno di colori e fantasia l’interno della chiesa di San Francesco. E’ la prossima iniziativa lanciata dal comitato “Un secolo di Vittoria Apuana” (in collaborazione con la parrocchia e Il Mandala e il patrocinio del Comune) che, di fatto, va a rispolverare una vecchia tradizione che si è interrotta da qualche anno a causa della pandemia. "Un disegno per San Francesco" è il progetto che coinvolge gli alunni di tutte le scuole primarie del territorio (compreso l’Istituto delle Canossiane) impegnati nella realizzazione di disegni o elaborati di vario tipo, ispirati a San Francesco per celebrare il patrono che ogni anno accende di iniziative Vittoria Apuana. Il 5 ottobre i rappresentanti del comitato cittadino – istituito proprio per celebrare nel triennio il centenario della frazione – ritireranno tutte le creazioni dei bambini che saranno sistemate all’interno della chiesa di Vittoria, in un tripudio di colori che andrà a tappezzare il luogo di culto in modo veramente originale con una mostra che per quattro giorni arricchirà gli spazi della chiesa mostrando come i più giovani percepiscono la figura di San Francesco. L’8 ottobre dalle 16,30 poi si terrà la premiazione sul sagrato con coppe per i primi tre classificati (i disegni sono stati realizzati singolarmente o in gruppo) e riconoscimenti speciali per la miglior tecnica, l’originalità ecc.