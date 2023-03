Centinaia di budini di riso di Galliano Dalla Passeggiata dritti al backstage

Nel backstage del concerto hanno fatto capolino anche gli ormai mitici budini di riso del bar Galliano. Marco Bianchi ha infatti inserito anche questa deliziosa offerta nel menù della tappa fiorentina di Gianni Morandi che, assieme al suo staff, ha apprezzato assai quei dolcetti dalla ricetta segreta inventati 71 anni fa che ormai vengono serviti anche a tutte le star che in estate si alternano a Lucca al Summer Festival (uno dei nomi di eccellenza a a cui ha fatto letteralmente impazzire è Mick Jagger dei Rolling Stones). Quel budino fu lanciato dal fondatore Galliano Vannozzi e poi la ricetta fu ereditata dal figlio Enzo e ancora oggi rappresenta il biglietto da visita della famiglia Vannozzi, da quattro generazioni alla guida dell’attività. L’impegno per mantenere lo storico locale ai massimi livelli è stato premiato dalla “Guida del Gambero Rosso” che ha inserito il Bar Galliano fra i migliori bar d’Italia fin dal 2005 elogiando le sue produzioni di gelateria, di pasticceria, di ristorazione ed il livello di eccellenza di prodotti e servizi. In particolare il budino di riso del bar Galliano viene, da anni, classificato come “il miglior budino di riso della costa toscana”.