Cede una strada a Strettoia. Valdicastello piena d’acqua. Cinque vie sono off-limits

Emergenza infinita nelle frazioni collinari. Domenica sera in via Montebello, a Strettoia, la strada si è aperta di nuovo abbassandosi di una decina di centimetri: immediato il tam-tam tra i residenti, sempre più preoccupati. A Valdicastello invece ci sono sversamenti di acqua sulle strade, con gli abitanti che puntano l’indice sia contro i cittadini responsabili di incuria sia contro il Comune per aver chiuso dei fossi con conseguenti allagamenti, in particolare, a Regnalla e alla Martinatica. Con l’invito all’ente di intervenire, insieme ai tecnici, per capire le cause di tutte queste anomalie.

Nel frattempo, alla luce delle frane e delle verifiche tecniche effettuate successivamente, la Polizia municipale ha disposto il divieto di transito in un totale di cinque strade. Si tratta di via Valdicastello (Selvatonda) da 40 metri a monte del civico 163 e, in zona acquedotto, da 20 metri a monte del civico 147, via Canal d’Oro, dopo circa 300 metri dall’incrocio con via Capezzano Monte, via Monte di Ripa, dal civico 70 (piazzetta all’incrocio con via Colle Tondo), via Cerro Grosso dal civico 49 e via Vitoio, anche per i pedoni, da circa 30 metri a mare del numero civico 18, ad eccezione dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza. Inoltre è stato disposto il divieto di sosta in una porzione del parcheggio lato sud del cimitero di via Garibaldi, in quanto verrà utilizzato come luogo di stoccaggio temporaneo per le tonnellate di detriti rimosse dai luoghi interessati dalle frane.

"Questi provvedimenti – spiega l’amministrazione comunale – sono estremamente soggetti all’evoluzione delle condizioni ambientali. Ci raccomandiamo di non recarsi assolutamente nelle zone colpite dalle frane o nelle loro vicinanze. I residenti, in particolare, siano prudenti e accorti negli spostamenti attraverso i percorsi consentiti". I numeri di contatto per le emergenze sono il ’112’ (vigili del fuoco) e lo 0584-795400 (Polizia municipale).

Daniele Masseglia