Cede l’asfalto sulla strada per il Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema

Camaiore, 3 marzo 2024 – A causa di un cedimento sulla strada di Santa Lucia è difficile da raggiungere il Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema. Sul posto il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, per un sopralluogo, visto che la frazione dove è avvenuto il cedimento fa parte del territorio camaiorese. Il cedimento, secondo quanto riferito dal Comune, sarebbe dovuto alla pioggia degli scorsi giorni. Un problema che costringe ad allungare il percorso per arrivare anche all'ospedale Versilia.

"Stiamo lavorando già per trovare delle soluzioni, ma dovremo avere un aiuto sia dalla Regione che dal Ministero visto che è interessato un Parco Nazionale della Pace - ha detto Pierucci -, spero che ci sarà una collaborazione fra enti per risolvere questo problema prima possibile dovuto al maltempo di questi giorni”.

Chiusa al transito a tutti i veicoli e pedoni via Balza Fiorita, strada che dal bivio di Santa Lucia porta al bivio Culla/S.Anna/ Montebello. Pertanto per raggiungere le frazioni di Monteggiori e Santa Lucia si passa solo da Capezzano Pianore, mentre per Sant'Anna la Culla solo da Camaiore.