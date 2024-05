Viareggio (Lucca), 25 maggio 2024 – Una donna è stata aggredita e derubata della catenina d'oro che aveva al collo. Il fatto è avvenuto in via dei Fratti, a Viareggio, e gli autori (in base alle testimonianze di chi era presente) sarebbero due extracomunitari.

I due si sarebbero poi dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che indagano sull'episodio avvenuto in pieno centro cittadino.