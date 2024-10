Seawolf X fa rotta verso il futuro: il catamarano di Rossinavi va con l’intelligenza artificiale

Viareggio, 23 ottobre 2024 – Rossinavi ha consegnato al suo armatore nord europeo l’innovativo catamarano di 42 metri Seawolf X, ibrido elettrico con linee d’asse. Dotato di batterie, motori elettrici, pannelli solari e generatori diesel, lo yacht vede installato Rossinavi AI, sistema di intelligenza artificiale progettato per migliorare prestazioni ed efficienza.

"Questo è un primo passo verso una nuova visione della nautica da diporto – spiega Federico Rossi, patron del cantiere –; siamo riusciti a sviluppare un modello ibrido elettrico che introduce un nuovo stile anche per imbarcazioni di queste dimensioni. Grazie al machine learning sarà in grado di auto apprendere, sorprendendoci. È un’ulteriore spinta che Rossinavi si è data per creare un trend innovativo e per mettere in risalto la propria competenza costruttiva e tecnica. Una visione che anticipa le esigenze del futuro".

Il mese prossimo, Seawolf X inizierà il giro del mondo dall’Atlantico al Pacifico, per poi tornare in Mediterraneo. Impiegherà tre anni per questa fantastica esperienza.

Lo yacht è strutturato per escursioni giornaliere dove può funzionare in modalità completamente elettrica per il 100 per cento del tempo. Oppure per viaggi di più giorni, dove funziona al 90 per cento del periodo, e come transatlantico, dove naviga per l’80 per cento del tempo in modalità elettrica. La luce solare viene assorbita durante il giorno tramite il fotovoltaico convertendola in energia che viene immagazzinata. Di notte l’energia viene rilasciata, creando un effetto bioluminescente che ricorda il plancton luminoso.

L’architettura esterna è di Fulvio De Simoni e il design degli interni di Meyer Davis Studio. Il Seawolf X costruito in alluminio pieno nel cantiere Rossinavi ai Navicelli di Pisa, è lungo 42,75 metri, ha stazza lorda di circa 500 tonnellate, ha una velocità di crociera di 10 nodi (18 chilometri orari), autonomia di 5.400 miglia (10 mila chilometri) a 8 nodi. Il ponte sole è dotato di 202 pannelli solari che coprono 156 metri quadrati. Ogni scafo contiene una cabina matrimoniale e una cabina doppia con letti pullman, offrendo flessibilità e comfort per tutti gli ospiti.