Viareggio, varato il superyacht Admiral 67: un capolavoro dei mari

Viareggio, 7 settembre 2024 – Un superyacht dalle linee scultoree, profonde e allo stesso tempo leggere e filanti. Dai dettagli ricercati e disegnati con estrema cura, in cui lo stile contemporaneo è elaborato ma mai eccessivo, in cui i materiali preziosi, quasi sportivi, casual, danno la sensazione di casa, di comfort, di un’atmosfera serena e non formale. Tutto questo, e molto altro, è l’ADM 67m, il nuovo superyacht di 67 metri nella flotta Admiral varato da The Italian Sea Group e nato dalla collaborazione tra il suo Centro Stile, che firma il design delle linee esterne unitamente al layout interno, e il designer inglese Mark Berryman, cui si deve il concept stilistico degli interni, realizzato da Celli 1920, ebanisteria del Gruppo.

“Dopo il grande successo del superyacht Admiral Life Saga consegnato nel 2019, è stato un piacere collaborare nuovamente con The Italian Sea Group a questo nuovo progetto - commenta l’architetto Mark Berryman - Il brief originale era di avere le stesse sensazioni del MY Life Saga, con interni ed esterni dalle linee pulite e contemporanee, ma con un forte carattere identificativo dell’armatore”.

Il concept alla sua base è infatti un nuovo rapporto tra spazio interno ed esterno in cui questi due ambiti talvolta si fondono al punto da creare zone ibride estremamente versatili tanto da poter essere adattate alle esigenze degli ospiti, alle ore del giorno o della sera oltrechè alle condizioni meteo. E grandi pareti vetrate a tutta altezza, scorrendo sinuosamente, cambiano la percezione che si ha di un ambiente, che sia una dining o una lounge, dando l’opportunità di sentirsi al contempo all’interno, con spazi lussuosi e ricercati, ricchissimi di dettagli artigianali, che giocano con una palette dai toni neutri e rilassanti che spaziano dal bianco caldo al sabbia al beige con accenti dicolore più marcato ma sempre naturale, che vanno dal biscotto al marrone cioccolato, e all’esterno per una esperienza in mare che non ha eguali su altri yacht.

“Questo superyacht è caratterizzato da un’estetica con uno stile forte e deciso, quasi maschile, con proporzioni eleganti e raffinati dettagli che esprimono armonia e audacia, come tutta la flotta Admiral - commenta Giovanni Costantino, Founder e CEO di The Italian Sea Group – Presenteremo in anteprima mondiale questo yacht durante il Monaco Yacht Show dal 25 al 28 settembre”.