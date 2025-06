Caso spiaggia comunale. Il dirigente Pedonese lascia il settore demanio

Il dirigente Simone Pedonese ha lasciato la delega al demanio. Dopo il caos per l’affidamento della spiaggia comunale di levante trovata in condizioni disastrose (tanto da non permettere l’avvio della stagione al nuovo gestore) l’architetto Pedonese ha deciso di rimettere quell’incarico, non prima di aver inviato una puntuale relazione al sindaco su quanto accaduto. Che, appunto, è tutto da chiarire. Nel frattempo il demanio è passato alla dirigente Antonella Bugliani "al fine di ottimizzare la distribuzione degli incarichi in relazione agli obiettivi amministrativi e nell’ottica di una successiva modifica della struttura organizzativa" come recita lapidario il decreto sindacale. "I rapporti sono sereni – precisa il vice sindaco Andrea Mazzoni – e si tratta di una riorganizzazione condivisa con l’architetto Pedonese che ha un fortissimo carico di lavoro sul fronte dei lavori pubblici: a breve partirà la gara per la realizzazione della nuova scuola e siamo in dirittura d’arrivo col progetto per la demolizione della Greppia, oltre a seguire tutta la parte urbanistica". Pedonese tra l’altro prima di lasciare il demanio ha inviato una lettera per evidenziare una serie di criticità all’ex gestore Roberto Santini, che avrebbe già personalmente risposto alle osservazioni mosse.

La vicenda è ancora nebulosa sotto molti aspetti (il sindaco Bruno Murzi ha sempre sottolineato la volontà di arrivare in fondo alla questione approfondendone ogni sfumatura), ma intanto si accelerano i tempi per permettere l’avvio della stagione anche in quel tratto di spiaggia comunale: proprio ieri sono entrati in servizio i bagnini della nuova azienda milanese che ha vinto l’appalto; la conclusione dei lavori nei locali bar e servizi avviati rapidamente dal Comune per la messa in sicurezza e funzionalità degli stessi, è prevista per il 20 giugno, così da permettere le attività accessorie. Nel fattempo verranno riattivate anche tutte le utenze in una corsa contro il tempo per permettere il prima possibile il completo allestimento della spiaggia.

Francesca Navari