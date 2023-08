Cascate del Niagara Magia di emozioni

Al confine tra gli Stati Uniti d’America e il Canada ci sono due città gemelle: da una parte Niagara Falls appartenente allo stato di New York, dall’altra sempre Niagara Falls, ma della provincia dell’Ontario. Come si può facilmente intuire dalla mancanza di fantasia dei nomi delle città di riferimento, questo viaggio ci porta alle cascate del Niagara, senza ombra di dubbio tra le più iconiche al mondo. Non si tratta di cascate particolarmente alte, poiché il salto maggiore è di 52 metri, ma è il vasto fronte d’acqua e l’imponente portata ad averne suggellato la fama. Le Niagara Falls si trovano sul corso del Niagara River, un fiume che scorre dal Lake Eire verso il Lake Ontario, due immensi laghi che, come le cascate del Niagara, appartengono contemporaneamente a Stati Uniti e Canada. Si menzionano al plurale perché sono la somma di tre cascate: sul lato canadese ci sono le Horseshoe Falls (cascate a ferro di cavallo), su quello americano troviamo le American Falls e Bridal Veil Falls (che letteralmente significa velo da sposa). Per quanto il rumore assordante dell’acqua provi a lavar via qualunque pensiero, l’occhio rimbalza tra le bellezze naturali e l’esagerata antropizzazione della zona: varcato il Rainbow Bridge con la promessa mantenuta dei suoi arcobaleni, è tutto un susseguirsi di grattacieli e negozi di souvenir pieni di oggetti pacchiani e luci al neon. Superati i primi istanti di smarrimento si comincia a fare caso agli schizzi che nebulizzano l’aria come un enorme aerosol naturale da respirare a pieni polmoni. L’impatto con la forza degli elementi è potente: dall’alto di una piattaforma sospesa in aria si ammirano i metri cubi d’acqua che si infrangono con forza sulle rocce, creando un effetto di nebbia e nuvole impossibili da diradare. L’esperienza più poderosa deve ancora iniziare: saliamo a bordo della Maid of the Mist che ci condurrà proprio a ridosso delle cascate. Ci viene fornita una mantellina blu per proteggerci dagli schizzi che si dimostrerà inutile all’atto pratico; tenere l’equilibrio cercando di non bagnare la macchina fotografica è una missione impossibile. Viste da sotto, le Cascate del Niagara sono proprio imponenti: si ha l’impressione (e la paura) di venire risucchiati da tutta quell’acqua.