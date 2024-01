Casa di Comunità al Terminetto. Sarà realizzata con i fondi del Pnrr

VIAREGGIO

Sono passati quasi tre anni da quando, in fila fuori dall’hub vaccinale al Terminetto, ci ritrovavamo, tra altri visi coperti dalle mascherine, a sperare che la pandemia che per mesi, e anni, ci ha costretti in casa e ha limitato le nostre vite, allentasse la sua morsa e perdesse forza. Un’emergenza, quella del Covid 19, ormai superata, come dichiarato dall’OMS e come dimostrato dai numeri, in diminuzione sia per i positivi che per le prenotazioni delle dosi. Un calo che ha attenuato le paure e ha lasciato liberi quegli spazi, dedicati alla somministrazione dei vaccini, per altre destinazioni. Ed è il destino dell’ex circoscrizione Viareggio Nuova, al Terminetto, che si trasformerà in Casa di Comunità. "La concessione dell’immobile del Terminetto alla Asl – dichiara il sindaco Giorgio Del Ghingaro – rientra in un piano più vasto di riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio: l’area, che in questi anni è servita da hub vaccinale, ospiterà dopo i lavori dovuti, prestazioni specialistiche, di distretto, aggregazioni mediche. Ma soprattutto lavorerà in perfetta sinergia all’ospedale di Comunità che abbiamo progettato all’ex Tabarracci e ovviamente con l’ospedale Versilia. Un modo intelligente di usufruire dei fondi Pnrr, che porterà Viareggio ad avere una soluzione integrata di sanità territoriale ospedaliera di grande innovazione".

La Casa ospiterà, infatti, vari servizi sanitari, specializzazioni e medici di famiglia. Sarà un luogo deputato al potenziamento e alla riorganizzazione dei servizi offerti sul territorio, per migliorarne la qualità e per prendersi cura dei cittadini, costituendo un punto di riferimento continuativo, di attività e servizi specialistici vicino casa. È stata infatti sottoscritta la concessione in comodato gratuito dell’immobile, da parte del Comune di Viareggio, all’Asl Toscana Nord Ovest per la realizzazione della Casa di Comunità. Il Comune, proprietario di parte dei locali, ha concesso la disponibilità di essi all’Azienda che, finanziata con i fondi del Pnrr, ha approvato l’elenco degli interventi in esecuzione del Piano nazionale e relativi al territorio in cui è compresa la realizzazione della Casa. Prevedendo una spesa complessiva pari a 300 mila euro assegnati dai fondi sopra indicati alla Regione Toscana. L’Asl, come richiesto in precedenza, avrà la concessione in comodato gratuito dello spazio in Piazza del Buonconsiglio, per 30 anni, ulteriormente prorogabili fino ad ulteriori 20 anni, occupandosi di tutte le spese contrattuali e per utenze.

Gaia Parrini