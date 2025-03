Carrara e Tomei mattatori al Rione. Oggi torna il ’Darsena libera tutti’

Dopo il venerdì "che pareva un sabato", anche il "lungo sabato della Darsena" ha regalato gioie e soddisfazioni: 13 ore non-stop di eventi in via Coppino per la giornata clou del Baccanale, aperta già da mezzogiorno con la firma di due noti e apprezzati volti tv: al PalaPolpo è andata in scena la prima edizione del "BaccanalPranzo", evento culinario a sfondo sociale che ha visto lo chef viareggino Cristiano Tomei e il pasticciere lucchese Damiano Carrara lavorare gomito a gomito per una mangiata gourmet, ricercata e stilosa, ma con evidenti apporti darsenotti (le immancabili vaschette d’alluminio) e soprattutto con finalità benefiche, Il pranzo allestito al PalaPolpo, infatti, era a numero chiuso, e il ricavato dell’evento è stato devoluto alla Fondazione Ant, l’Associazione Nazionale Tumori che fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati.

Tra battute istrioniche e bocche piene, l’ora di pranzo ha lasciato il posto al pomeriggio dedicato ai bambini: alle 15, in via Coppino ha preso il via il CarnevalPolpettino, il rione dei più piccoli impreziosito dalla partecipazione dei carri in miniatura, con merenda e giochi gratis per tutti. Alle 19 sono aperte le cucine, assaltate da orde fameliche, e alle 20 alla pesa pubblica, adottata dall’Associazione Balneari della Marina di Levante, ha preso il via l’animazione per bambini.

Dopo cena, belli pieni e satolli, gli avventori ancora abbastanza energici da potersi scatenare hanno potuto scegliere tra quattro diversi punti musica che hanno tirato lungo fino all’una. Finita qui? Ma neanche per scherzo. Il giovinastro e l’attempato sappiano che il gran veglione è bello da vivere, ma la mattina dopo arriverà un polpo a tirarli giù dal letto, perché oggi si ricomincia con un’altra giornata tutta da vivere. Alle 9, al PalaPolpo 2.0, è in programma ’Birra e Carnevale’, raduno internazionale dei collezionisti bottiglie, accessori e lattine di birra. Alle 12 aprono le cucine (con menu ridotto) e al PalaEasyShop va in scena il raduno dei motociclisti. Poi, dopo il corso mascherato, alle 18 il ritrovo è al bar pasticceria Fauzia dove, in collaborazione con l’associazione FenomenAle, prenderà il via il ’Darsena libera tutti’ (saltato l’anno scorso a causa del meteo avverso), un corteo delle maschere e dei figuranti dei carri che sfileranno lungo la Passeggiata, preceduti dai Pedrasamba, verso la via Coppino dove provvidenzialmente alle 19 apriranno le cucine. Dopo cena, si replica con altri quattro punti musica che andranno avanti fino alla mezzanotte.