"Carovana party" e Grand Fondo

In piazza Mazzini, dopo l’arrivo in volata a Lucca, farà tappa il “Carovana party“. È nel cuore di Viareggio che mercoledì 7 maggio, alla vigilia della partenza di Torre del Lago, sarà celebrata la festa del Giro d’Italia, organizzata sempre da Rcs con il supporto del Comune. "Come e anche più dello scorso anno – spiega l’assessore Salemi – intorno a questo evento sportivo vogliamo proporre una serie di appuntamenti culturali e di intrattenimento per animare la settimana rosa". Settimana che culminerà domenica 12 maggio con la Gran Fondo della Versilia, "La classica corsa amatoriale che richiama tantissimi appassionati e che – conclude Salemi – ci auguriamo, visto l’incrocio con il Giro, possano scegliere di trascorrere in città un lungo week-end".