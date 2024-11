Carnevale, sopralluoghi alla Cittadella. Il carro “lucchesizzato” sarà su misura per le Mura

Viareggio, 6 novembre 2024 – Se è vero che due indizi fanno una prova... A confermare gli spifferi che in queste ore sono sfuggiti dalla blindatissima Cittadella del Carnevale, è arrivata ieri (perfetta come un coriandolo a febbraio) l’apparizione dell’assessore lucchese al turismo Remo Santini. Avvistato in tarda mattinata mentre si avventurava tra gli hangar dei carristi, come riporta l’attentissima "Radio Baraccone".

Pare dunque prendere consistenza (quella effimera ma corposa della cartapesta) l’ipotesi – già anticipata nell’edizione di ieri da “La Nazione“ – di veder sfilare un carro realizzato ad hoc da un maestro viareggino sulle Mura di Lucca, che negli ultimi due anni hanno già accolto mascherate, mascheroni e figuranti. Proprio con quell’invasione mascherata – che ha debuttato oltre il monte nel 150esimo anniversario del Carnevale – è stato abbattuto anche l’ultimo campanile di una rivalità, secolare, tra le due città che ormai resiste più sui copioni delle Canzonette che nella realtà.

Non immaginate però un “gigante“ alto come i tetti dei palazzi che incorniciano i Viali a Mare; quella destinata a Lucca sarà infatti (così si dice) un’opera modellata su misura per poter attraversare le strade dell’arborato cerchio in occasione della terza edizione di “Lucca in maschera“. L’evento nato nel 2023 dalla collaborazione tra Palazzo Orsetti e la Fondazione Carnevale che verrà riproposto il prossimo 23 febbraio, l’unica domenica di Carnevale libera sull’agenda di Burlamacco e Ondina.

Sui dettagli dell’operazione, ahinoi, si mantiene il massimo riserbo da tutti i fronti (quello lucchese e anche quello viareggino, solitamente più disinvolto nelle chiacchiere). Ciò che sappiamo è che il Comune di Lucca avrebbe già commissionato il progetto ad un costruttore e che ci sarebbe già anche un bozzetto. Un progetto pensato per celebrare Lucca, nel mascherone principale, e per promuovere l’arte e l’artigianalità viareggina, nella sostanza. Abbiamo provato a chiedere a "Radio Baraccone” di sbirciare oltre i portoni degli hangar, dove si intravedono già i profili dei carri del Carnevale 2025, ma per il momento non è stato notato nulla che potesse richiamare le atmosfere o i simboli lucchesi...