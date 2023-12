Anticipazioni di Carnevale, corre la prevendita dei biglietti: "I segnali sono incoraggianti"

Viareggio, 29 dicembre 2023 – Il disco di Mariah Carey ha lasciato spazio a quello del Malfatti, Sinatra al Casani. Perché passato il Natale a Viareggio è già Carnevale. E in Cittadella lo senti nell’aria; carica di attesa, densa di vernice, in subbuglio come le scintille delle saldatrici sempre all’opera per assemblare i mascheroni dei carri. Monumento dell’arte dell’effimero. Se “A Roma c’è il Colosseo e a Parigi la Tour Eiffel, a Viareggio... ci sono 22 monumenti nuovi ogni anno. Da vedere almeno una volta nella vita“ .

Recita , più o meno, così il claim pubblicitario realizzato dall’agenzia “Giancola“ e scelto dalla Fondazione, per promuovere il Carnevale 2024 come l’ottava meraviglia del mondo. E poi quelle braccia spalancate di Burlamacco, come l’ha disegnato Bonetti, che promettono “Un divertimento grande così“, da palmo a palmo. "Questa campagna – ha spiegato la presidente della Fondazione Marialina Marcucci , appena prima del tradizionale brindisi di fine anno con i carristi – fa parte di una collaborazione con Navigo della quale ci siamo avvalsi anche per realizzare il nuovo sito del Carnevale" che sarà rilasciato in rete tra l’11 e il 15 gennaio.

"Un sito dalle linee semplici ed intuitivo, dove poter seguire gli aggiornamenti durante la manifestazione con sezioni dedicate agli eventi" aggiunge Andrea Mazzi che per la Fondazione, con Alessandra Dalle Fave , cura la comunicazione. Che dal 7 gennaio entrerà nel vivo con la rubrica “A che punto siamo maestro?“ , ogni sera alle 21 sui canali social della Fondazione, mentre dal 13 sarà in distribuzione la guida al Carnevale e d’intorni “Save the Date“

Tra le date da appuntarsi sull’agenda del carnevalaro c’è il 23 gennaio, quando al Palazzetto dello Sport andrà in scena la prima edizione del talent “L’incanto dei rioni“. I biglietti per partecipare alla serata, 5 euro l’intero e 2 euro per i bambini sotto i 10 anni, sono già in vendita alla biglietteria della Cittadella e il ricavato sarà devoluto in beneficenza. "Protagonisti saranno i bambini, scelti da ogni rione per interpretare una canzone edita e una inedita".

L’obiettivo "è far tornare i rioni protagonisti, e – prosegue Marcucci – coinvolgere i più piccoli, che avranno il compito di prendere per mano il Carnevale del futuro". Direttore artistico del progetto è Il Solito Dandy, cantautore e protagonista dell’ultima edizione di XFactor. "Quando lo abbiamo scelto, attraverso la casa discografica “Neverending“ di Giacomo Coveri – racconta la presidente – la sua partecipazione al programma non era nemmeno nell’aria. Poi lo abbiamo sostenuto in questa esperienza, e lo aspettiamo al Palazzetto dove speriamo possa esibirsi". Non mancherà un omaggio al cantautore Daniele Biagini, che il Carnevale lo ha messo in musica, "e che ci accompagnerà durante tutto questo mese".

E a proposito dei rioni. Torna la festa serale della Vecchia Viareggio, "che mancava dal 1993" come ricorda Daniele Maffei , e che aprirà la lunga cavalcata tra i coriandoli. E tornano anche le tre notti della Croce Verde in chiusura (dal 22 al 24 febbraio). Nel mezzo il rione Campo d’Aviazione, il Varignano, il CarnevalDarsena; il CarnevalPuccini e a braccetto i rioni Terminetto e Migliarina che con i gruppi Salmastrosi e Burlamania portano il veglione dei piccoli sul sagrato della chiesa della Migliarina. Resta vuoto il week-end del Marco Polo, che ha deciso di rinunciare alla festa in polemica con la Fondazione.

"E queste date sono libere perché – spiega Marcucci – contiamo che il Marco Polo già dal prossimo anno possa tornare a far parte del programma del Carnevale". Tra i ritorni, graditi, quello della Croce Verde e della Misericordia che, oltre a partecipare con le squadre di soccorso, saranno di nuovo presenti nel circuito di Burlamacco con lo stand, di “pizza e bomboloni belli caldi“. Confermata poi la diretta del martedì grasso su Rai Tre, "A partire dalle 15 e lunga un’ora", le trasferte delle maschere dei carri a Firenze (il 28 gennaio) poi a Lucca (il 4 febbraio), e l’uscita di un brano inedito che sarà canzone ufficiale di questa edizione.

Un’edizione ispirata a “Futura“, manifesto di speranza di Lucio Dalla. Perché mentre “Tutto il mondo sembra fatto di vetro“ , così fragile, sul punto di rompersi, il mondo di cartapesta prova a farsi interprete di paure, speranze e anche della voglia di cambiamento delle giovani generazioni. "Non è facile – dice Marcucci – pensare alla festa guardando a tutto ciò che ci accade intorno. Ma il Carnevale di Viareggio non è mai rimasto indifferente, lanciando con le opere dei maestri messaggi di denuncia e di fiducia". "Noi – conclude la presidente – ci auguriamo di vivere un Carnevale emozionante e partecipato. Le premesse, tra le opere che prendono forma e la prevendita dei biglietti, ci sono".