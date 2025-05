Progetto Erasmus+. Studenti più europei

Il liceo classico e linguistico “Carducci” di Viareggio, grazie all’accreditamento al progetto europeo Erasmus+, ha realizzato e realizzerà per i suoi studenti mobilità di breve o lunga durata, di gruppo o individuali. Una grande opportunità che permette di potenziare le competenze nelle lingue comunitarie, di promuovere esperienze formative e professionali di alto livello in altri Paesi europei, confrontarsi con realtà diverse dalla propria, scambiare idee, buone pratiche, nonché creare reti e contatti, anche in prospettiva futura. Sono già stati realizzati scambi e soggiorni per circa 130 studenti, stringendo proficue collaborazioni con l’Otto von Taube Gymnasium di Gauting (Germania), il Lycée Bellevue di Albi (Francia), il IES Espinosa di Lanzarote (Spagna, il IES Jinamar di Gran Canaria, l’I.E.S. “Punta del Verde” di Siviglia e il Bundesrealgymnasium Petersgasse di Graz (Austria). Questa settimana sono, inoltre, ospiti del liceo 10 studenti finlandesi del Keravan Iukio di Kerava, che con le loro insegnanti, impegnate nel jobshadowing (osservazione del lavoro dei colleghi stranieri nelle loro attività quotidiane) scopriranno con l’aiuto degli studenti italiani le bellezze di Viareggio e della Toscsana. Tante le opportunità anche per il personale docente e amministrativo che ha partecipato e parteciperà a corsi di formazione, attività di jobshadowing e di insegnamento all’estero, in un’ottica di internazionalizzazione e potenziamento dell’offerta formativa.

