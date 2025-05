Torna "Lido Wave". Tra ospiti e novità

Torna a luglio "Lido Wave", una delle manifestazioni più attese dell’anno, evento dedicato al mondo del surf e degli sport acquatici che promette di conquistare appassionati e turisti. Con un programma ricco di novità la kermesse, giunta alla 3ª edizione, si prepara a regalare emozioni e spettacoli imperdibili, sia in acqua che fuori, dal 16 al 19 luglio. Main sponsor saranno Kia e Acqua Silva. La principale novità del 2025 sarà l’introduzione del prestigioso premio “Best Vintage Surf Item”, che celebrerà la cultura surf attraverso tre categorie: la migliore t-shirt vintage legata al surf, la migliore tavola d’epoca e la migliore fanzine o magazine del settore, per un’iniziativa che farà la gioia dei collezionisti e degli appassionati della storia di questo sport. La manifestazione ospiterà inoltre figure di spicco del panorama surfistico mondiale. Quest’anno, poi, "Lido Wave" si distingue anche per le attesissime gare notturne in mare, che si svolgeranno nella zona del pontile. Grazie a una particolare illuminazione, il pubblico potrà assistere a performance mozzafiato in un’atmosfera unica e affascinante. Ufficiale la data della tappa del Campionato Italiano Acque Libere della Fin che si terrà sabato 19.