"Sotto il Campanile". Il progetto nelle scuole. Un anno di impegno

MASSAROSA

Conoscere il territorio per imparare ad amarlo e valorizzarlo e tramandarlo alle nuove generazioni utilizzando la scuola con la collaborazione preziosa delle insegnanti. Si chiama "Progetto sotto il Campanile – Conoscere per amare il nostro territorio" ed è stato ideato da Luciana Mei, poetessa e scrittrice, una donna eclettica e generosa che ha coinvolto le cinque scuole primarie del Comune e che ha potuto realizzare questo sogno grazie alla collaborazione del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Da questo progetto che impegnato i bambini delle scuole elementari è nata una mostra dei lavori degli alunni a Villa Gori che si inaugura venerdì alle 17 e che resta aperta anche nel fine settimana. Luciana Mei autrice del libro "Sotto Il Campanile" ha trasformato il libro in un progetto didattico letterario nel quale ha raccontato ai bambini le frazioni del territorio, le suggestioni, le leggende di 16 frazioni.

Luciana Mei, quando è partito questo progetto?

"Abbiamo lavorato per tutto l’anno scolastico: sono state coinvolte le cinque scuole elementari del nostro territorio: Piano del Quercione, Massarosa, Piano di Conca, Stiava, Piano di Mommio una ventina di classi per un totale di 397 bambini di classi differenti dalle seconde alle quinte classi"

Come si è svolto il percorso scolastico?

"Sono andata nelle scuole e con i bambini siamo stati impegnati in laboratori e hanno realizzato con la preziosa collaborazione delle docenti degli elaborati che saranno in mostra a Villa Gori".

Quale finalità ha il progetto che è un percorso letterario?

"Il progetto si propone di creare un legame tra i giovani che sono il futuro del nostro territorio e l’ambiente inteso come comunità dove vivono: ecco perché ho scelto come simbolo il "Campanile" che comprende le 16 frazioni di Massarosa. Mi piace citare una frase di Leone Tolstoi "Conosci bene il tuo villaggio e conoscerai il mondo intero"

Come è stato il rapporto con gli alunni e le insegnanti?

"E’stato molto bello: i bambini hanno partecipato con attenzione si sono interessati. Ho cercato di coinvolgerli raccontando le caratteristiche di ogni frazione e scegliendo gli aspetti più adatti per sviluppare nei bambini interesse e fantasia. Le insegnanti si sono impegnate in modo econmiabile. Ho avuto tante soddisfazioni. Ringrazio il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio per avere compreso il progetto".

Maria Nudi