La Cittadella spopola in televisione. L’hangar Galli nella serie Paramount

VIAREGGIO

E così succede che il mondo del Carnevale fa ancora l’occhiolino al cinema. Perché le riprese fatte nei mesi scorsi alla Cittadella del Carnevale, in particolare nell’hangar di Fabrizio Galli, sono finite davvero in una pellicola che sta ottenendo un grande successo di pubblico. Si tratta di una mini-serie distribuita dalla Paramount Plus (in streaming su piattaforma Paramount Plus), una co-produzione italo-tedesca dal titolo One trillion dollars.

Da un giorno all’altro tutto cambia per John Fontanelli. Da giovane corriere che gira in bicicletta per Berlino con i suoi amici senza un centesimo in tasca, si gode al massimo la sua indipendenza. Finché viene contattato da uno studio legale di Firenze che gli fornisce una notizia incredibile: è l’unico erede di una fortuna creata oltre 500 anni fa. Nel corso dei secoli, l’eredità è cresciuta fino all’incredibile somma di un trilione di dollari.

Ma non c’è tempo per godersi la sua ritrovata ricchezza. C’è una profezia insolita collegata a questa eredità: Giovanni dovrà restituire all’umanità il futuro perduto. A dare il volto al protagonista l’attore tedesco Philip Froissant, ma nel cast troviamo anche attori italiani noti come Alessandra Mastronardi, Greta Scacchi e Orso Maria Guerrini.

Le numerose riprese in Toscana hanno fatto tappa, appunto, anche a Viareggio: subito all’inizio della seconda puntata il protagonista viene rapito e rischia di essere eliminato proprio dentro un hangar del Carnevale. Si notano sulla sinistra dell’inquadratura le maschere, i gessi , e la base del carro fa da sfondo alla sparatoria. Il giovane viene liberato dalla guardie del corpo private, ingaggiate a sua protezione, e la fuga delle tre auto di grossa cilindrata mostra perfettamente il piazzale della Cittadella, le porte colorate degli hangar.

"La produzione è venuta da me due volte – racconta Fabrizio Galli – e hanno occupato l’hangar per tre giorni di riprese. Erano 120 persone, compresi gli stuntman, c’era il regista, una troupe imponente. Mi ha dato soddisfazione poi vedere nella serie che si vedono le maschere e la Cittadella si identifica perfettamente". Anche nella terza puntata della miniserie, nella sintesi iniziale riassuntiva, appare di nuovo la scena viareggina.

Chiara Sacchetti