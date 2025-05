Insieme "sulla buona strada". Per una comunità più sicura

Una giornata per imparare giocando, rafforzare i legami tra istituzioni e cittadinanza, e costruire insieme una comunità più sicura e consapevole. Con questo scopo nasce "Mettiamoci sulla buona strada“: un evento – in programma oggi dalle 10 alle 18, negli spazi dell’Istituto Comprensivo Darsena – aperto al pubblico e dedicato all’educazione stradale e alla promozione delle buone pratiche di protezione civile.

L’iniziativa è promossa da un’ampia rete di enti e associazioni del territorio, riunite grazie all’impegno e alla visione condivisa di “Accademia Gens“ (Giovani Esploratori della Natura Selvaggia) di Marco Ninci, con il supporto del comprensivo Darsena, del “Movimento Articolo 230“, della onlus “Il Sorriso di Elisa“ e del comando della Polizia Municipale di Viareggio. Nel corso della giornata sarà possibile partecipare a lezioni informative e assistere a dimostrazioni pratiche, pensate per sensibilizzare grandi e piccoli sui temi della sicurezza e della prevenzione.

L’obiettivo è chiaro: "far sì che ogni cittadino, a partire dai più giovani, diventi un supporto attivo alle istituzioni, trasformando la conoscenza in azioni concrete che migliorino la sicurezza e la qualità della vita per tutti" spiegano gli organizzatori. L’educazione stradale, inserita nelle scuole come previsto dall’Articolo 230 del Codice della Strada, rappresenta il punto di partenza essenziale. Attraverso una formazione mirata, "i giovani – proseguono i promotori – possono apprendere le regole e i comportamenti necessari per muoversi in modo sicuro e responsabile sulla strada, proteggendo se stessi e gli altri". Un’educazione precoce e consapevole è fondamentale per creare cittadini più attenti e preparati, contribuendo a ridurre drasticamente gli incidenti e le tragedie quotidiane.

Accanto a questa priorità, il progetto si propone di affrontare e informare, i giovani e le persone tutte, riguardo ad altri argomenti fondamentali della vita quotidiana, come la gestione delle emergenze naturali, la tutela dell’ambiente e il contrasto al degrado urbano. "Grazie a una formazione trasversale, ogni persona – aggiungono gli organizzatori – potrà acquisire strumenti utili per affrontare situazioni di pericolo e per contribuire attivamente alla salvaguardia del territorio e della comunità". Questa iniziativa, tuttavia, non si limita a insegnare regole o tecniche: aspira a costruire una

cultura profonda e condivisa, basata sul rispetto, la prevenzione e la responsabilità.

Una cultura che insegni a vivere con consapevolezza e solidarietà, e che possa fare davvero la differenza, trasformando ogni sfida in un’opportunità per proteggere e migliorare la vita di tutti. Unendo le forze tra scuole, istituzioni e cittadini, possiamo davvero metterci sulla buona strada: una strada sicura, solidale e sostenibile, per le generazioni di oggi e di domani.

Red.Viar.