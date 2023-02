Immersi in un sogno di cartapesta. Sfila il corso mascherato in notturna

Viareggio, 16 febbraio 2023 – Fate un respiro profondo, perché Viareggio si immerge nel sogno. E’ la settimana grassa, incastrata tra il giovedì e il martedì, tra la Vecchia Viareggio dei bambini e il baccanale della Darsena, tra i carri in Passeggiata e la sfilata delle mascherate “di là dal molo“, tra orchestre e dj, tra le chiacchiere e il polpo. Un’abbuffata di balli, di abbracci, di brindisi, di baci, di felicità, e alle Trabaccolar Cooking per recuperare il digiuno dopo la lunga quaresima imposta dal Covid. Un respiro profondo, da oggi cominciamo a cavalcare l’onda lunga del Carnevale. Tre corsi, e cinque notti di Baccanale, in sei giorni. Si parte questo pomeriggio da dove tutto è cominciato, 150 anni fa: dalla via Regia. E’ qui, nella piazza sui cui si specchia la Torre Matilde, che dalle 14,30 il rione Vecchia Viareggio accoglierà i bambini per la tradizionale festa del giovedì grasso. E poi avanti tutta, fino in Passeggiata, dove, dalle 18, scoppierà il cannone che accenderà il terzo corso mascherato in notturna. Nessuna stramberia da Fantacarnevale, che passa un turno e tornerà ad imperversare nella sfilata di domenica, e previsioni incoraggianti dagli albergatori: "Non c’è il sold out...