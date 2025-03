Carnevale Enio, 80 anni e non sentirli

Il futuro e la storia si sono incrociati al Carnevale di Pietrasanta 2025, concluso domenica scorsa con la vittoria di Brancagliana (carri) e Africa-Macelli (mascherate). Da una parte gli applausi per la piccola Viola degli Antichi Feudi, la dj più giovane con i suoi 11 anni. Dall’altra quelli per Enio Jurman (nella foto), che a dispetto delle sue 80 primavere ha dato ancora una volta spettacolo con i colori giallorossi della sua contrada Il Tiglio-La Beca vestendo i panni di un funambolico pizzaiolo.

In base ai voti della giuria, l’opera "Crazy pizza al Carnevale" si è piazzata sesta nei carri e quarta nelle mascherate, a pochi punti dal podio. Ma a colpire è stata soprattutto l’energia di chi, come Enio, trascinatore dello spettacolo giallorosso, sfida il tempo a colpi di creatività diventando una specie di mito vivente. "Da parte mia e di tutta la contrada – dice la presidente della Beca Cristina Bertolucci – ringrazio Enio per aver riportato al Carnevale l’allegria e l’originalità delle sue scenette come era solito fare negli anni ‘80. Piaceva tanto già allora ed è piaciuto tanto anche quest’anno. Oltre a lui ringrazio di cuore anche Mitille, Paolo, Simone, Roberto, Baldo, Andrea e Ferdinando. E poi tutto lo staff, dai figuranti ai carristi, dalle sarte alla cantante dello ’Sprocco’ Inga fino a Giulia Mutti che ha scritto la canzone. E ancora, gli attori della ’Scartocciata’ e Caterina Ferri che ha realizzato la scenetta, la nostra miss Angela Improta, per la sicurezza Luigi, Giorgio, Paolo e Stefania, e Augusto per la parte pittorica".

