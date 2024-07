Viareggio, carnevale 2025: sui carri torna la satira

Viareggio, 21 luglio 2024 – La satira politica tornerà protagonista centrale dei carri del Carnevale di Viareggio del 2025 dopo esser sparita negli ultimi anni. Lo ha anticipato la presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci, a un evento pubblico di teatro Estate, rassegna nella pineta di Ponente a Viareggio.

Marcucci ha annunciato che al Carnevale 2025 «il tema dei prossimi corsi mascherati sarà la satira. Un ritorno al passato, quello che è sempre stato il piatto forte del Carnevale viareggino». Marcucci ha detto che «la satira politica, che era un pò sparita in questi ultimi anni, sarà nuovamente a bordo dei carri del Carnevale».

I bozzetti dei carristi per il 2025 sono già stati approvati dalla commissione della Fondazione e ora passano al vaglio del consiglio di amministrazione. Poi sabato 10 agosto, alla Cittadella del Carnevale, dalle ore 21 saranno svelati i progetti delle costruzioni allegoriche nel corso della «Notte dei bozzetti», lo show in cui protagonisti sono proprio gli artisti delle creazioni di cartapesta. Loro, tra musica, coreografie e proiezioni presenteranno i propri progetti per il Carnevale 2025. E sarà possibile cominciare a sapere quali politici saranno presi di mira. (ANSA).