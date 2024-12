Caritas e solidarietà. Partita la raccolta negli istituti scolastici

VIAREGGIO

Un piccolo gesto di solidarietà può fare la differenza. Le festività natalizie indossano la beneficenza e la solidiarietà per donare un sorriso nei confronti di chi vive il disagio quotidiano nel periodo più scintillante dell’anno.

L’abito della solidarietà è ancora una volta targato Caritas Città di Viareggio che ha organizzato una raccolta di alimenti che ha coinvolto le scuole medie Viani e Jienco e le elementari Vera Vassalle, Dorotee, Mantellate, Lambruschini, Sbrana e Tenuta e le scuole di infanzia Darsena, Paigentini e Tenuta. I volontari della Caritas hanno distribuito in questi istituti scolastici delle scatole di cartone per la raccolta di prodotti alimentari di prima necessità: così la Caritas ritira confezioni di pasta, di legumi, di caffè , olio, latte, biscotti, tonno in scatola zucchero. Alimenti che sono essenziali nelle famiglie dove il menagè quotidiano è in salita. Alimenti che si possono conservare nel tempo. E’ una campagna di sensibilizzazione al sociale, all’inclusione che vede protagonista il mondo della scuola e la Caritas. Una campagna con la quale la Caritas vuole sensibilizzare, informare come aiutare le persone sul territorio viareggino che vivono nel disagio. Una campagna che si allarga di anno in anno finalizzata anche all’inclusività dei bambini stranieri nella realtà della scuola. La raccolta degli “scatoloni del cuore“ è in calendario per il 16 e il 17 dicembre quando i volontari Caritas andranno a ritirarli e metteranno a punto la distribuzione degli alimenti per le famiglie che hanno bisogno di sostegno.

La campagna di questo anno è stata affincata da una iniziativa di sensibilizzazione civica. Per le le scuole di infanzia e per le scuole elementari è stato lanciato un concorso che prevede la realizzazione di un disegno attraverso il quale rappresentare la povertà. Il giorno della raccolta degli alimenti la Caritas ritirerà il disegno più bello e originale che verrà premiato.

maria nudi