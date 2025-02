Cariche Forza Italia . E’ Roberto Landi il nuovo segretario

Roberto Landi è stato eletto all’unanimità nuovo segretario comunale di Forza Italia. "Lavoriamo duro per i prossimi appuntamenti comunali – ha detto – nella speranza di affermarci, perché abbiamo visto che la sinistra negli enti locali naviga a vista senza progetti. La nuova rappresentatività in regione Toscana potrà darci slancio e linfa per ben prepararci in vista delle prossime elezioni regionali e del congresso nazionale". A presiedere i lavori del congresso a Querceta Fabio Francesconi, responsabile delle adesioni Forza Italia per la provincia di Lucca; durante la mattinata, tra gli altri, sono intervenuti Andrea Mazzoni, vicesindaco di Forte dei Marmi, e Lorenzo Alessandrini, sindaco di Seravezza. Assieme a Roberto Landi, il congresso ha definito anche la nuova segreteria di Forza Italia a Seravezza. Ne fanno parte Laura Lencioni, Giovanni Balderi, Adria Benelli, Lorenzo Verona, Roberto Salvatori e Tessa Nardini.